В Калининграде во время самоизоляции водители стали больше гонять

14 Апр 2020 2020-04-14T14:43:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Автомобилей на улицах Калининграда стало гораздо меньше, но благодаря уменьшению интенсивности потока выросла скорость. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» рассказал старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калининградской области Дмитрий Пахомкин. Правда, статистика аварийности в городе по сравнению с прошлым годом снизилась, в отличие от областных показателей.

- С 30 марта по 14 апреля в Калининграде было 104 ДТП без пострадавших (в 2019 году в аналогичный период было зарегистрировано 99). Аварий с пострадавшими в 2020 году зарегистрировано восемь (пострадали восемь человек, трое погибли), в прошлом году за такой же период было 25 происшествий (пострадали 29 человек, погиб один). Пешеходов на улицах стало меньше, что отмечает и статистика: на дорогах в этом году за две недели самоизоляции зарегистрировано два наезда на пешеходов и один - на велосипедиста. В 2019 году наездов было 14, пострадал один велосипедист, - рассказал Пахомкин.

Пока специальных пропусков для перемещения во время режима самоизоляции в Калининграде нет,водители не понимают, что говорить сотрудникам ГИБДД. Дмитрий Пахомкин рекомендует возить с собой любые документы, подтверждающие необходимость выезда – пропуск на работу или справку, а самое главное – спокойно и внятно объяснять полицейскому, куда и зачем направляешься.

- Водитель не должен теряться, - говорит Пахомкин. - Когда он не может ничего объяснить, конечно у инспектора возникают подозрения и дополнительные вопросы. Водитель должен четко назвать цель своей поездки и объяснить, куда он едет.

ИСТОЧНИК KP.RU