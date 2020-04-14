Калининградцы срезают замки, чтобы их дети попали на закрытые площадки
В Калининграде, несмотря на режим самоизоляции, родители по-прежнему отпускают детей на прогулки, а также на детские площадки. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии рассказал мэр Алексей Силанов.
«К сожалению, те ограждения, которые мы устанавливаем, ими ликвидируются, ленты разрезаются, замки срываются. У людей до сих пор недопонимание ситуации, дело ведь не в том материальном ущербе, который несет администрация, а в человеческой жизни. Я обращаюсь прежде всего к родителям, сегодня необходимо подумать о будущем, о себе, своих детях и конечно, о тех пожилых людях, которые рядом с нами», - отметил глава Калининграда.
Глава города отметил, что сейчас «нет повода расслабляться».
«Статистика заболеваемости, к сожалению, прогрессирует не в лучшую сторону», - сказал он.
В Калининградской области по состоянию на вторник, 14 апреля, выявлено 79 случаев заболевания коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU