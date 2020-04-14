Калининградских девятиклассников будут экзаменовать только по русскому и математике

14 Апр 2020 2020-04-14T15:00:53+03:00

Два обязательных предмета по выбору сохраняются для учеников 11-х классов, поскольку это нужно для поступления в вузы

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Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева сообщила об изменениях в процессе сдачи экзаменов для девятиклассников школ региона. Отменены два предмета по выбору, ученики будут сдавать только русский язык и математику. Для 11-х классов предметы по выбору останутся, поскольку это необходимо для поступления в вуз. Что касается всероссийских проверочных работ, то в отношении них окончательной ясности пока нет.

Сроки ЕГЭ могут быть сдвинуты, если поменяется санитарно-эпидемиологическая ситуация. Но, как известно, уже принято решение по приему документов и зачислению в вузы – срок продлен до 10 августа. Первая волна зачислений будет 19 августа, вторая – 26 августа. Аналогично все будет происходить и в учреждениях среднего профессионального образования, куда можно подавать документы до 15 августа и до 25 августа там идет первая волна зачисления на бюджетные места. Но и эти сроки при необходимости могут быть скорректированы.

Вопрос о переносе нового учебного года на более ранний или более поздний срок пока не рассматривается.

- Думаю, мы его начнем 1 сентября, но график занятий будет очень плотный, - заявила Трусенева. - Придется увеличить выпадающие сегодня объемы учебной нагрузки, хотя делать это до бесконечности, конечно же, невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU