2020-04-14T15:14:46+03:00
Происшествия

Калининградцу грозит срок за уклонение от срочной службы в армии

Житель Неманского района поочередно проигнорировал повестки трех военных комиссариатов
Игорь ОРЕХОВ
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Советский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Калининградской области передал в суд уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Неманского района.

Получив прошлой осенью повестку «явиться аккуратно подстриженным, с вещами» и т. д., парень вдруг почувствовал такое отвращение к оружию, что решил не идти на призывную комиссию в военкомат Советск. Точно так же он манкировал предложениями Неманского и Славсккого военных комиссариатов.

- При этом данный гражданин лично уведомлялся о необходимости такой явки и не имел каких-либо законных оснований для освобождения или получения отсрочки от прохождения службы, - подчеркнули в СУ СКР.

В итоге дошло до уголовного преследования по признакам статьи 328 в ее части 1. Оказавшись на допросе, уклонист вину в совершенном преступлении признал, пояснив, что о своем нежелании отдавать долг Родине он-де заявил сотруднику военкомата, а к предупреждению о возможных последствиях отнесся несерьезно.

Что ж, зато теперь у должника широкий выбор: штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арестом на срок до полугода, а в пиковом случае – до 2 лет в местах, не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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