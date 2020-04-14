2020-04-14T15:20:17+03:00
Общество

В Калининградской области начались мошенничества с поставками медицинских масок

Злоумышленник смог получить 21 тыс рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградские полицейские приступили к поиску преступников, которые похитили деньги под предлогом поставки медицинских масок. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Инцидент произошел в Светлом. На стационарный номер одной из аптек позвонил неизвестный, который сообщил, что в ближайшее время ожидается привоз медицинских масок и антисептиков. Звонивший убедил сотрудницу, что договорился об оплате с руководством аптеки, и попросил перевести всю имеющуюся в кассе выручку на банковскую карту для оплаты товара.

«Учитывая важность для людей востребованных нынче медицинских масок, доверчивая женщина выполнила все условия незнакомца и перевела через банкомат свыше 21 тыс рублей. А позже сотрудница связалась с начальством, тогда то и выяснилось, что она стала жертвой мошенников. Потерпевшая тут же обратилась за помощью в полицию», - рассказала Светлана Поставничая.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество». Ведётся расследование, устанавливаются личность и местонахождение подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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