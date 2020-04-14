В Калининградской области начались мошенничества с поставками медицинских масок
Калининградские полицейские приступили к поиску преступников, которые похитили деньги под предлогом поставки медицинских масок. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.
Инцидент произошел в Светлом. На стационарный номер одной из аптек позвонил неизвестный, который сообщил, что в ближайшее время ожидается привоз медицинских масок и антисептиков. Звонивший убедил сотрудницу, что договорился об оплате с руководством аптеки, и попросил перевести всю имеющуюся в кассе выручку на банковскую карту для оплаты товара.
«Учитывая важность для людей востребованных нынче медицинских масок, доверчивая женщина выполнила все условия незнакомца и перевела через банкомат свыше 21 тыс рублей. А позже сотрудница связалась с начальством, тогда то и выяснилось, что она стала жертвой мошенников. Потерпевшая тут же обратилась за помощью в полицию», - рассказала Светлана Поставничая.
По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество». Ведётся расследование, устанавливаются личность и местонахождение подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU