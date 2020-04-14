Калининградский министр образования напомнила о санитарных нормах для «дистанционки»
Для младшеклассников предусмотрено два 25-минутных урока, для всех остальных школьников – не более четырех
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Продолжительность одного занятия на дистанционном обучении для школьников, согласно действующим санитарным нормам и правилам, не должна составлять больше 25 минут. Об этом напомнила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.
- После каждого такого урока за компьютером должен следовать не менее чем 15-минутный перерыв со сменой вида деятельности, - добавила она. – Для учеников начальной школы ежедневное количество занятий не должно превышать двух. – Для остальных школьников норма – четыре занятия в день.
ИСТОЧНИК KP.RU