Исследование: В Калининградской области растет спрос на медработников

14 Апр 2020 2020-04-14T15:38:07+03:00

В марте-апреле текущего года 69% работодателей были готовы пригласить соискателей без опыта

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В Калининградской области за год спрос на медицинских работников вырос на 13%. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией HeadHunter.

Увеличилась и активность кандидатов - количество резюме медработников стало больше на 41%

При этом, в Калининградской области, как и других регионах СЗФО ощущается дефицит специалистов. Речь идет как о врачах, так и о младшем и среднем медперсонале. Так, на одну вакансию в области, по данным исследования, приходится всего 1,8 резюме.

Большая часть вакансий, открытых в Калининградской области с 1 марта по 13 апреля 2020 года в профессиональной области медицины и фармацевтики, была ориентирована на лечащих врачей (51%), врачей экспертов (40%), младший и средний медперсонал, специалистов в области клинических исследований (по 28%). Еще 11% и 7% вариантов занятости размещено для начинающих медработников и специалистов по продажам.

В марте-апреле текущего года 69% работодателей были готовы пригласить соискателей без опыта. Еще 21% компаний искали специалистов в области медицины и фармацевтики с опытом от 1 до 3 лет, 8% предложений были ориентированы на работников с профессиональным стажем от 3 до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU