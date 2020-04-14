2020-04-14T16:43:27+03:00
Общество

В Калининграде мошенник выманил у моряка 200 тысяч за трудоустройство

Уголовное дело направлено в суд
Виктор Сергеев
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В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, которого обвиняют в мошенничестве под предлогом оказания крюинговых услуг. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Два года назад 35-летний мужчина связался с калининградцем, разместившим объявление о поиске работы, и предложил ему трудоустроиться на судно. За свои услуги по подбору выгодного рейса, оформления виз и необходимых документов мнимый агент брал с соискателя деньги в течение целого года. В итоге потерпевший перевел мужчине почти 200 тысяч рублей, однако так и не дождался отправки в море. В декабре 2019 года калининградец обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника, на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», максимальное наказание по которой 5 лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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