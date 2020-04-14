2020-04-14T17:15:17+03:00
Общество

«Спорт дома»: Калининградцев пригласили на бесплатные онлайн-тренировки

Четыре тренера подготовили программу, которая по силам и начинающим, и профессионалам, и детям, и взрослым
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области стартовал социальный проект «Спорт Дома». Три дня в неделю для жителей региона будут доступны прямые трансляции тренировок, сообщает пресс-служба областного правительства.

Любой желающий может присоединиться к одному из четырёх разнообразных занятий в понедельник, среду и пятницу в 17:00, 18:00, 19:00 и в 20:00.

Четыре тренера подготовили программу, которая по силам и начинающим, и профессионалам, и детям, и взрослым. В основе каждого урока продолжительностью около 40 минут – простейшие элементы физкультуры, отечественные и зарубежные методики функционального многоборья, йоги, пилатеса, авторские комплексы опытных калининградских наставников с многолетней практикой.

«Спорт – норма жизни. Необходимо поддерживать себя в тонусе при любой ситуации. Поэтому тренировочный процесс и время трансляций сформированы таким образом, чтобы этой возможностью мог воспользоваться любой желающий. В том числе тот, кто продолжает работу вне дома. Кроме того, запись этих занятий доступна и после прямого вещания», – отметила– министр спорта региона Наталья Ищенко.

Первую трансляцию, длившуюся свыше трёх часов, суммарно посмотрело более трех тысяч человек. Запись доступна в группе проекта #СпортДома в социальной сети Вконтакте и на одноимённом Youtube-канале. Следующая серия пройдёт уже в среду, 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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