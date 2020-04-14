Власти Калининграда объяснили двукратное увеличение автобусов на улицах города

14 Апр 2020 2020-04-14T17:47:10+03:00

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В понедельник, 13 апреля, на улицы Калининграда было выпущено большее количество автобусов, троллейбусов и трамваев по сравнению с прошлой неделей. В городской администрации это объяснили расширением списка работающих предприятий. Так, число больших автобусов возросло практически вдвое, маршруток – на 30 процентов. При этом пассажиропоток вырос менее чем на 10 процентов, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии.

Сейчас в Калининграде сохраняется гибкий график работы общественного транспорта - наибольшее количество единиц с минимальными интервалами с шести до десяти утра и с 17 до 21 часа – для организации подвоза калининградцев на работу и обратно. Власти обещают, что в зависимости от наполненности салонов планируется оперативно изменять расписание, увеличивать или наоборот, уменьшать количество подвижного состава.

«Необходимо соблюсти баланс: не гонять пустой транспорт, создавая дополнительные убытки перевозчиков, и, в то же время, обеспечить перевозку пассажиров, в первую очередь к крупным предприятиям в безопасных и комфортных условиях. При этом, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы было переуплотнение в общественном транспорте», - отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU