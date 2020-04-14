Для организации доставки на дом компании Калининграда переходят на «Виртуальную АТС» от «Ростелекома»

14 Апр 2020 2020-04-14T17:53:09+03:00

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На фоне пандемии COVID-19 и режима самоизоляции спрос на доставку продуктов на дом в Калининградской области вырос не менее чем в 10 раз. На помощь компаниям, которые активно развивают это направление бизнеса, приходит услуга «Виртуальная АТС» от «Ростелекома», которая позволяет организовать телефонию через интернет, оптимизировать процесс приема и распределения звонков, и, таким образом, справляться с большими потоками заказов. Услуга быстро подключается и не требует никаких дополнительных затрат на оборудование. Многоканальная линия дает возможность не пропускать ни одного вызова, записывать разговоры и устанавливать переадресацию на стационарные и мобильные телефоны, SIP-телефоны или компьютер, а с помощью персонального голосового меню клиенты всегда могут быстро связаться с нужным сотрудником.

Список тех, кто выбрал технологичное облачное решение от «Ростелеком», пополнили еще два крупнейших торгово-производственных предприятия региона - «Натурово Экспресс» и компания «Европейские кондитерские» (сети «Круассан-кафе», Konigsbaker, Port-o-coffee и итальянский ресторан La Storia).

- Мы рады, что в текущих условиях можем предложить бизнесу большой спектр решений, обеспечивающий возможность эффективно и безопасно продолжать свою деятельность, - отметил заместитель директора Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственным сегментами Дмитрий Павлов.

ИСТОЧНИК KP.RU