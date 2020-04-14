2020-04-14T17:59:52+03:00
Дом. Семья

Ядовитое царство: на Куршской косе из-за отсутствия туристов началось нашествие гадюк

Укус этих змей хоть и крайне болезненный, но редко приводит к смерти
Ольга Гончарова
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Гадюки любят прятаться траве.Гадюки любят прятаться траве.Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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Весеннее тепло вызывает естественную активность у пресмыкающихся и земноводных. Сейчас в нацпарке «Куршская коса» началось змеиное нашествие. Змеи вообще-то не любят встречаться с людьми, а нынче им настоящее раздолье, туристов нет, коса закрыта на самоизоляцию, ползай и грейся на солнышке, сколько хочешь.

- На территории национального парка «Куршская коса» во множестве обитают как ящерицы, так и змеи – нередко в травянистых зарослях можно услышать шорох, а на дюнных песках и в сосновых лесах увидеть виновников этих звуков. Из змей встречаются обыкновенный уж и обыкновенная гадюка, - объясняет пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова.

Напомним, что гадюка отличается от безобидного ужа черной зигзагообразной полосой, которая тянется вдоль спины, а также резким перехватом между головой и туловищем. Кроме того, зрачки у гадюки щелевидные, так как это ночное животное, тогда как у обыкновенного ужа, охотящегося в дневное время, они круглые.

- В лесу, надо быть внимательным, чтобы не наступить или не потревожить гадюку. Чаще всего укусы случаются, когда наступают или задевают змею, которая не успела вовремя уползти. Укус гадюки очень болезненный, хоть и редко приводит к смерти. Сейчас людей на косе мало, животные чувствуют себя в большей безопасности, это ведет к активному размножению. Перед походом в лес следует надевать высокие сапоги и плотную одежду, быть осторожным, - предупредил директор национального парка Анатолий Калина жителей поселков и посетителей, которые поедут на косу после снятия ограничений.

Как говорят биологи парка, встретить гадюку и ужа можно в сосновых лесах. Гадюка ночной охотник, днем спит в укрытии или греется на солнце. Молодые гадюки питаются в основном насекомыми, а взрослые, охотятся на грызунов, ящериц, лягушек, мелких птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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