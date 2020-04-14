В Калининграде управляющим компаниям выдадут антисептик для дезинфекции подъездов

14 Апр 2020 2020-04-14T18:47:03+03:00

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Во вторник в Калининграде начали выдавать антисептик представителям ТСЖ и ЖСК, в среду начнется выдача крупным управляющим компаниям. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Напомним, ранее городские власти выделили на покупку средств дезинфекции 4 млн рублей.

«Накануне сотрудники наших жилищных отделов рассылали письма и связывались по телефону со всеми заинтересованными организациями, приглашали их для получения. Постарались разнести визиты по времени на сколько это возможно, чтобы не создавать ненужных очередей. Всего в списке на получение 380 организаций», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Антисептик будут распылять на дверные ручки, кнопки лифта, почтовые ящики и перила.

«Представителям МКД находящихся в непосредственном управлении для получения антисептика необходимо связаться с жилищными отделами своего района, телефоны указаны в информационных письмах от нашего комитета городского хозяйства», - добавили в пресс-лужбе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU