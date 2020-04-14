Прокурор Калининградской области покинул пост в связи с выслугой лет

14 Апр 2020 2020-04-14T19:08:07+03:00

Приказ об отставке Сергея Хлопушина был подписан еще 11 апреля

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Прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин написал заявление об отставке. Причина - выслуга лет. Эту информацию "Комсомолке" подтвердил источник в правоохранительных органах.

- Приказ об увольнении со своего поста прокурора Калининградской области Хлопушина был подписан еще 11 апреля. Никакой тайны тут нет, - отметил источник.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в апреле должны покинуть свои посты сразу несколько руководителей областных прокуратур в России.

Сергей Хлопушин занял свой пост в апреле 2017 года. За три года работы он запомнился рядом громких запретом. Так, в бытность Хлопушина были введены ограничения на продажу спиртного в Калининградской области, а также запрещена продажа жевательных смесей - снюсов.

ИСТОЧНИК KP.RU