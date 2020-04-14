Прокурор Калининградской области покинул пост в связи с выслугой лет
Прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин написал заявление об отставке. Причина - выслуга лет. Эту информацию "Комсомолке" подтвердил источник в правоохранительных органах.
- Приказ об увольнении со своего поста прокурора Калининградской области Хлопушина был подписан еще 11 апреля. Никакой тайны тут нет, - отметил источник.
Ранее в СМИ появлялась информация, что в апреле должны покинуть свои посты сразу несколько руководителей областных прокуратур в России.
Сергей Хлопушин занял свой пост в апреле 2017 года. За три года работы он запомнился рядом громких запретом. Так, в бытность Хлопушина были введены ограничения на продажу спиртного в Калининградской области, а также запрещена продажа жевательных смесей - снюсов.
ИСТОЧНИК KP.RU