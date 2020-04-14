В Калининградской области утвердили форму справки для поездок на работу

14 Апр 2020 2020-04-14T19:34:26+03:00

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В четверг, 16 апреля, в Калининградской области вводятся справки, подтверждающей обоснованность нахождения вне места проживания и передвижения на транспорте. Соответствующий указ «Об установлении порядка передвижения лиц и транспортных средств в период действия режима повышенной готовности на территории Калининградской области» опубликован на сайте регионального правительства.

Жители области, покинувшие место проживания (пребывания), должны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц (правоохранительных органов, надзорных органов) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина. При этом перемещение детей, не достигших возраста 14 лет, осуществляется в сопровождении их законных представителей.

О том, как получить справку читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU