В Калининградской области утвердили форму справки для поездок на работу
В четверг, 16 апреля, в Калининградской области вводятся справки, подтверждающей обоснованность нахождения вне места проживания и передвижения на транспорте. Соответствующий указ «Об установлении порядка передвижения лиц и транспортных средств в период действия режима повышенной готовности на территории Калининградской области» опубликован на сайте регионального правительства.
Жители области, покинувшие место проживания (пребывания), должны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц (правоохранительных органов, надзорных органов) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина. При этом перемещение детей, не достигших возраста 14 лет, осуществляется в сопровождении их законных представителей.
О том, как получить справку читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU