2020-04-15T10:27:52+03:00
Общество

В Светлом из ангара украли инструменты на 50 тыс рублей

Кражу совершил бывший работник предприятия
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Светлом полицейские раскрыли кражу дорогостоящего инструмента с территории предприятия. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию с заявлением обратился местный предприниматель, который сообщил, что из его ангара украли электроинструменты на сумму 50 000 рублей. Кража была обнаружена, когда он пришел проверить состояние предприятия в период его закрытия на время самоизоляции.

Полицейские установили, что злоумышленник проник в ангар через вентиляционное отверстие. Они проверили места возможного сбыта похищенного, опросили всех ранее судимых местных жителей и вскоре узнали, что двое местных жителей активно ищут покупателей электроинструментов. Полицейские задержали ранее судимых 59-летнего и 38-летнего мужчин и доставили их в отдел полиции.

«Оказалось, что один из задержанных ранее являлся работником потерпевшего. Мужчина хорошо знал обстановку внутри ангара, где лежит имущество и как можно проникнуть в помещение. Злоумышленник срезал решетки вентиляционного отверстия, после чего его соучастник, обладая худощавым телосложением, прополз по трубе внутрь и открыл входную дверь изнутри», - сообщили в полиции.

На задержанных завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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