За сутки в Калининградской области выявили 5 новых случаев коронавируса
В регионе официально подтверждено уже 84 случаев заражения с начала пандемии
.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено пять новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
По состоянию на среду, 15 апреля, в регионе официально подтверждено 84 случаев заражения.
В России за сутки выявлено 3388 новых случаев заболевания, из них 1774 случая - в Москве, 272 случая - в Московской области.
ИСТОЧНИК KP.RU