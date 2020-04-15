2020-04-15T10:39:08+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Калининградской области выявили 5 новых случаев коронавируса

В регионе официально подтверждено уже 84 случаев заражения с начала пандемии
Виктор Сергеев
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено пять новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

По состоянию на среду, 15 апреля, в регионе официально подтверждено 84 случаев заражения.

В России за сутки выявлено 3388 новых случаев заболевания, из них 1774 случая - в Москве, 272 случая - в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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