В Гурьевске у пациента больницы выявили коронавирус

15 Апр 2020 2020-04-15T10:51:26+03:00

Сейчас других пациентов с пневмониями направляют в больницы в Светлом и Полесске

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В Гурьевске у пациента районной больницы выявлена коронавирусная инфекция. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Сообщается, что пациент с момента поступления находился в изоляторе, т.к. поступил в больницу с пневмонией.

«На данный момент больница не закрыта, проводится маршрутизация больных с пневмониями в учреждения в других муниципалитетах - в Светлом и Полесске, чтобы провести дезинфекционные мероприятия», - отметили в оперативном штабе.

Как ранее сообщалось, за сутки в регионе выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU