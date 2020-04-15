В Гурьевске у пациента больницы выявили коронавирус
В Гурьевске у пациента районной больницы выявлена коронавирусная инфекция. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
Сообщается, что пациент с момента поступления находился в изоляторе, т.к. поступил в больницу с пневмонией.
«На данный момент больница не закрыта, проводится маршрутизация больных с пневмониями в учреждения в других муниципалитетах - в Светлом и Полесске, чтобы провести дезинфекционные мероприятия», - отметили в оперативном штабе.
Как ранее сообщалось, за сутки в регионе выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU