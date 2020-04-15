Оперштаб: В Калининграде коронавирус обнаружили у пациентов, поступивших с признаками ОРВИ
В региональном оперативном штабе сообщили подробности по новым случаям коронавируса в Калининградской области. Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в регионе выявили еще пять случаев заражения.
Сообщается, что у двоих человек заболевание выявлено в условиях нахождения в инфекционном стационаре, куда заболевшим госпитализированы с признаками ОРВИ.
«У троих жителей области инфицирование выявлено при активном обследовании: у 2-их контактных из очага коронавирусной в военном медицинском учреждении у одного контактного с заболевшим по месту работы», - отметили в оперштабе.
По всем случаям организовано проведение эпидемиологического расследования, определяется круг контактных, назначено их обследование в условиях изоляции по месту жительства в соответствии с установленным порядком.
ИСТОЧНИК KP.RU