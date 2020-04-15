2020-04-15T11:18:08+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Калининградской области под меднаблюдение взяли 100 человек

По состоянию на среду, 15 апреля, 779 человек остаются под медицинским наблюдением
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Калининградской области за сутки взяли под медицинское наблюдение 99 человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

По состоянию на среду, 15 апреля, 779 человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса, накануне было 680 человек.

Сейчас в Калининградской области на COVID-19 обследовано 8 616 человек, это на 416 человек больше, чем днем ранее.

В регионе зафиксировано 84 случая заражения, один человек умер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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