2020-04-15T11:41:40+03:00
Общество

В Калининграде в среду отключено электричество на двух улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В среду, 15 апреля, в Калининграде в течение дня отключено электричество на двух улицах. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.

До 18 часов без света будут дома по Советскому проспекту 82 и ул. Гайдара 4 «а» из-за проведения ремонтных работ на трансформаторной подстанции.

Накануне в городе произошло масштабное отключение от энергоснабжения, в зону отключения попали улицы в районе проспектов Мира и Победы, всего более 26 тысяч человек. Ликвидировать аварию и дать свет в дома удалось в 20.55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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