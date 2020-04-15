В Калининграде в среду отключено электричество на двух улицах
.Фото: Александр Подгорчук
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В среду, 15 апреля, в Калининграде в течение дня отключено электричество на двух улицах. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.
До 18 часов без света будут дома по Советскому проспекту 82 и ул. Гайдара 4 «а» из-за проведения ремонтных работ на трансформаторной подстанции.
Накануне в городе произошло масштабное отключение от энергоснабжения, в зону отключения попали улицы в районе проспектов Мира и Победы, всего более 26 тысяч человек. Ликвидировать аварию и дать свет в дома удалось в 20.55.
ИСТОЧНИК KP.RU