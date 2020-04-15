С начала года в Калининграде за нарушение ПДД оштрафовали более сотни мотоциклистов

15 Апр 2020 2020-04-15T12:08:21+03:00

В регионе за три месяца произошло три ДТП с участием моторанспорта

Изменить размер текста: A A

С начала 2020 года в Калининградской области к административной ответственности более сотни мотоциклистов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полиции отмечают, что за три месяца в регионе произошло три ДТП с участием мотоциклистов, в которых пострадало два человека и один погиб. В прошлом году за аналогичный период любители мототранспорта попадали в дорожные происшествия 4 раза, в которых пострадало в два раза больше людей и один человек погиб.

«За три месяца 2020 года к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения привлечено 123 любителя мототранспорта. Основные виды нарушений: отсутствие водительских прав категории «А»; движение на незастрахованном транспорте и превышение скоростного режима», - сообщили в пресс-службе УМВД.

В 2019 году было зафиксировано 744 нарушений Правил дорожного движения, совершенных владельцами мототранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU