В центре Калининграда грабитель отобрал у прохожей телефон за 60 тысяч
В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Клинической. К 20-летней прохожей подбежал злоумышленники вырвал из рук телефон за 60 тысяч рублей.
Потерпевшая смогла сообщить полицейским приметы нападавшего и указала пути отхода злоумышленника. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность грабителя – 28-летнего местного жителя, которые ранее не имел проблем с законом. Мобильник он успел продать, отметили в полиции.
На него завели уголовное дело по статье «Грабеж», а это до 4-х лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU