2020-04-15T12:56:17+03:00
Общество

В центре Калининграда грабитель отобрал у прохожей телефон за 60 тысяч

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Клинической. К 20-летней прохожей подбежал злоумышленники вырвал из рук телефон за 60 тысяч рублей.

Потерпевшая смогла сообщить полицейским приметы нападавшего и указала пути отхода злоумышленника. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность грабителя – 28-летнего местного жителя, которые ранее не имел проблем с законом. Мобильник он успел продать, отметили в полиции.

На него завели уголовное дело по статье «Грабеж», а это до 4-х лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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