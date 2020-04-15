Мэрия: На Пасху кладбища в Калининграде будут закрыты

15 Апр 2020 2020-04-15T13:57:20+03:00

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В Калининграде со среды, 15 апреля, по предписанию Роспотребнадзора закрываются городские кладбища. Об этом сообщается на странице мэрии в «Фейсбук».

Кладбища будут закрыты до 30 апреля, при этом, захоронения по-прежнему будут производиться.

«Калининградская епархия, в свою очередь, также обратилась к настоятелям храмов и прихожанам, которых призвала оставаться в своих домах и продолжить совершать молитву, присоединяясь к телетрансляциям богослужений на телеканалах «Спас», «Союз» и «Каскад», а также видеотрансляциям приходских и монастырских богослужений, или используя публикуемые на официальном сайте Русской Православной Церкви последования для домашнего совершения богослужений», - отметили в мэрии Калининграда.

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ИСТОЧНИК KP.RU