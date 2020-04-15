2020-04-15T13:28:30+03:00
Общество

В больнице на Летней в Калининграде временно закрыли травмпункт

Медицинская помощь гражданам со всеми видами травм в полном объеме по-прежнему оказывается на базе БСМП.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Центральной городской клинической больнице Калининграда изменился порядок работы травмпункта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения области.

«В связи с организацией на базе этого лечебного учреждения оказания медицинской помощи пациентам с пневмониями и резервированием коек для возможного приема пациентов с подозрением на коронавирус деятельность травмпункта временно приостановлена», - говорится в сообщении Минздрава.

Круглосуточный прием пациентов врачами оториноларингологом и офтальмологом больницы осуществляются на базе экстренного приемного покоя Областной клинической больницы (вход со стороны ул. Боткина). Медицинская помощь гражданам со всеми видами травм в полном объеме по-прежнему оказывается на базе БСМП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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