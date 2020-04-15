В Калининграде 58 человек оштрафовали за нарушение самоизоляции
За сутки в Калининградской области на нарушителей режима самоизоляции составили 58 административных протоколов по ч. 2 статьи 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В основном ими оказались жители региона, которые, подвергая свое здоровье и здоровье своих близких, отправились на прогулки и встречи с друзьями, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.
Кроме того, в Калининграде полицейские выявили двоих индивидуальных предпринимателей, которые в период сложной эпидемиологической обстановки незаконно работали.
Так, на Центральном продовольственном рынке 42-летняя женщина продавала обувь, маскируя работу палатки под торговлю непродовольственными товарами первой необходимости. Так, продавец вместе с обувью выставила на прилавок рулоны туалетной бумаги, полагая, что это освободит ее от соблюдения временного запрета на приостановление деятельности.
На улице Талалихина полицейские выявили массажный салон, 28-летний владелец которого продолжал принимать клиентов. Дверь в заведение была закрыта, однако открывалась по звонку и предварительной договоренности.
Нарушителей оштрафовали на 50 тысяч рублей каждого, их работа приостановлена.
ИСТОЧНИК KP.RU