2020-04-15T13:39:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде 58 человек оштрафовали за нарушение самоизоляции

Еще двоих предпринимателей привлекли к ответственности за незаконную работу
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в Калининградской области на нарушителей режима самоизоляции составили 58 административных протоколов по ч. 2 статьи 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В основном ими оказались жители региона, которые, подвергая свое здоровье и здоровье своих близких, отправились на прогулки и встречи с друзьями, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.

Кроме того, в Калининграде полицейские выявили двоих индивидуальных предпринимателей, которые в период сложной эпидемиологической обстановки незаконно работали.

Так, на Центральном продовольственном рынке 42-летняя женщина продавала обувь, маскируя работу палатки под торговлю непродовольственными товарами первой необходимости. Так, продавец вместе с обувью выставила на прилавок рулоны туалетной бумаги, полагая, что это освободит ее от соблюдения временного запрета на приостановление деятельности.

На улице Талалихина полицейские выявили массажный салон, 28-летний владелец которого продолжал принимать клиентов. Дверь в заведение была закрыта, однако открывалась по звонку и предварительной договоренности.

Нарушителей оштрафовали на 50 тысяч рублей каждого, их работа приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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