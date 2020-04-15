2020-04-15T14:28:03+03:00
Общество

Призывников в Калининграде проверят на коронавирус и обеспечат масками

В области изменили порядок работы призывных пунктов
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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В Калининграде призывников будут проверять на наличие вирусной инфекции и обеспечивать медицинскими масками. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Со всеми новобранцами непосредственно на сборном пункте в день прибытия будет проведено тестирование для выявления новой коронавирусной инфекцией и предотвращения попадания их в войска.

Кроме этого, в регионе выработали новый порядок работы призывных пунктов, в которых предусмотрены места для размещения призывников, порядок входа граждан в помещения призывных пунктов и выхода из них, в том числе с использованием запасных и эвакуационных выходов с соблюдением установленных норм социальной дистанции.

«Также предусмотрено обеспечение призывников, врачей-специалистов, членов призывных комиссий необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Все военные комиссариаты и сборный пункт обеспечены расходными материалами, средствами индивидуальной защиты, приборами для очистки воздуха и бесконтактными термометрами в полном объеме», - отметили в пресс-службе Балтфлота.

Всего в весенний призыв планируется призвать на службу более тысячи новобранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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