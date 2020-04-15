Власти Балтийска сообщили, когда в городе завершится отопительный сезон

15 Апр 2020 2020-04-15T14:36:34+03:00

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Отопительный период в Балтийске будет завершен 20 апреля. Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил глава администрации муниципалитета Сергей Мельников.

«Этот отопительный сезон прошёл без аварий и срывов благодаря в первую очередь работникам двух предприятий 33-й судоремонтный завод и МУП Теплосеть. А благодаря финансовой помощи правительства на ремонт двух котлов было направлено 8 млн рублей и получена субсидия на ограничение роста платы граждан за ЖКУ более 70 млн рублей», - написал Мельников.

Сити-менеджер добавил, что сейчас в городе готовятся ввести в эксплуатацию сети газораспределения и проектированием 4-х блочных газовых котельныхв соответствии с утверждённой схемой теплоснабжения округа.

«Есть много вопросов и по необходимости восстановления индивидуальных тепловых пунктов в МКД, а также обустройству домовых вводов к этим Домам, что требует немалых финансовых затрат», - добавил Сергей Мельников.

ИСТОЧНИК KP.RU