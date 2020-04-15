В Гусеве пенсионерка хотела получить компенсацию за самоизоляцию и лишилась 3 тыс рублей

15 Апр 2020 2020-04-15T14:54:45+03:00

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В Гусеве полицейские расследуют мошенничество под предлогом выплаты компенсации на период самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

64-летняя пенсионерка увидела в интернете рекламу сайта якобы государственной организации, которая обещала выплаты в размере 15 000 рублей на период самоизоляции. Для получения компенсации на сайте некоего «Департамента социальных гарантий» необходимо было зарегистрироваться и ввести реквизиты банковской карты, оплатив небольшую пошлину.

Горожанка исполнила все требования, в результате чего её банковский счёт опустел на три тысячи рублей, после чего она заподозрила неладное и обратилась в полицию.

«Женщина искренне поверила в то, что первый платеж - это обязательная пошлина для организации с солидным названием, якобы государственного органа. К сожалению, даже в такое трудное для всех время аферисты находят подлые уловки и хитрые ходы для дистанционного мошенничества», - прокомментировала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU