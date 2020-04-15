В Гусеве пенсионерка хотела получить компенсацию за самоизоляцию и лишилась 3 тыс рублей
В Гусеве полицейские расследуют мошенничество под предлогом выплаты компенсации на период самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
64-летняя пенсионерка увидела в интернете рекламу сайта якобы государственной организации, которая обещала выплаты в размере 15 000 рублей на период самоизоляции. Для получения компенсации на сайте некоего «Департамента социальных гарантий» необходимо было зарегистрироваться и ввести реквизиты банковской карты, оплатив небольшую пошлину.
Горожанка исполнила все требования, в результате чего её банковский счёт опустел на три тысячи рублей, после чего она заподозрила неладное и обратилась в полицию.
«Женщина искренне поверила в то, что первый платеж - это обязательная пошлина для организации с солидным названием, якобы государственного органа. К сожалению, даже в такое трудное для всех время аферисты находят подлые уловки и хитрые ходы для дистанционного мошенничества», - прокомментировала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU