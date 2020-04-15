В четверг на въезде в Калининград ожидаются мощные пробки

15 Апр 2020 2020-04-15T15:39:02+03:00

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В ГИБДД Калининградской области сообщили важную информацию. С 16 апреля на въездах и выездах города Калининграда и области сотрудники ГИБДД будут проверять наличие специальных справок у водителей и пассажиров автотранспорта.

- В связи с этим возможны затруднения в движении, - сообщили в ГИБДД. - Пожалуйста, заранее планируйте время своей поездки. Без крайней необходимости не покидайте жилище. Не забывайте заблаговременно оформлять специальные справки.

Обо всей информации о порядке передвижения в период режима самоизоляции и перечень необходимых для предоставления правоохранительным и надзорным органам документов, можно узнать из нашего материала.

ИСТОЧНИК KP.RU