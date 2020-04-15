2020-04-15T16:39:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Калининградской области продлили еще на неделю

Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой
Кирилл АлексеевИван МАРКОВ
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Режим всеобщей самоизоляции, который действует в Калининградской области с полуночи 31 марта, продлевают еще, как минимум, на неделю - до 26 апреля включительно. Об этом на брифинге в среду сообщил губернатор Антон Алиханов, пояснив, что это связано с тем, что обстановка с распространением коронавирусной инфекции остается сложной.

- Мы продляем этот режим на неделю исходя из того, что если мы с вами будем себя хорошо и примерно вести, будем соблюдать все меры предосторожности, и ситуация будет сохраняться на тех же уровнях заболеваемости и выздоровления, который они показывают сейчас, - сказал глава области. - Если так будет, то мы готовы дальше по плану, который у нас подготовлен, смягчать режим самоизоляции, оставляя максимально жесткие ограничения для групп риска

Напомним, в среду выявлено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Как сообщили в оперативном штабе, на сегодняшний день в регионе официально подтверждено 84 случаев заражения.

В России за сутки выявлено 3388 новых случаев заболевания, из них 1774 случая - в Москве, 272 случая - в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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