2020-04-15T16:47:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области расширят список предприятий, которым можно работать в режиме самоизоляции

В основном, это коснется коммунально-бытового сектора
Иван МАРКОВ
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Правительство Калининградской области расширит список предприятий, которым разрешат работать в режиме самоизоляции. Об этом в среду 15 апреля заявил губернатор Антон Алиханов.

- Мы со следующего понедельника делаем небольшие послабления, расширяя круг организаций, которые будут работать, - сообщил губернатор. - В основном, это будет касаться коммунально-бытового сектора, если можно так сказать, который не связан с непосредственным или долгим общением клиента с сотрудниками организаций. Это, например, деятельность химчисток, когда нужно сдать или забрать свою какую-то одежду в химчистку. Это деятельность, например, сапожных мастерских или мастерских по изготовлению ключей. То есть там, где нет длительного контакта с клиентом. Все эти организации будут обязаны соблюдать все те требования, которые у нас указаны в постановлениях со ссылками на требования Роспортебнадзора.

Губернатор также отметил, что те предприятия, которым ранее уже было выдано разрешение на осуществление деятельности, будут проверяться на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

- Если это не будет выполняться, мы вынуждены будем штрафовать или в крайнем случае приостанавливать работу на срок до 90 дней, - добавил Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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