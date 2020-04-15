В Калининграде сотрудников такси-агрегаторов будут штрафовать за отсутствие справок с работы

15 Апр 2020 2020-04-15T17:32:32+03:00

С 16-го апреля они обязаны предъявлять документ от работодателя, который не так-то просто получить

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В Калининграде с 16 апреля вводится ужесточение режима самоизоляции, которое, похоже, сможет отразиться на таксистах. Когда журналисты спросили у губернатора Антона Алиханова, можно ли будет перемещаться по городу на такси он ответил:

- На личном автотранспорте и на такси можно будет ездить, - заявил глава региона.

- А что касается работников такси, фактически трудоустроенных в других регионах? Работодателям-агрегаторам вообще нет дела до информирования о количестве работников.

- Такие таксисты будут штрафоваться, - ответил Алиханов. – Нам нужна информация и нам нужны справки. Если таксист индивидуальный предприниматель, то он может сам себе выдать эту справку и оказывать услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU