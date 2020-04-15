2020-04-15T17:28:03+03:00
Спорт

В Зеленоградске строят трассу для горных велосипедов и BMX

Покрытие трека будет выполнено из асфальта
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Администрация Зеленоградска
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В Зеленоградске на территории, примыкающей к парку «Западный», строят памп-трек для горных велосипедов. Площадь спортивной трассы составит 850 квадратных метров. Об этом сообщили в администрации Зеленоградска.

«Памп-трек – специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование контруклонов и не содержащая ровных участков. Особенность памп-треков заключается в том, что набор и поддержка скорости осуществляется не за счет вращения педалей, а с помощью специальной техники прохождения («прокачки») волн — в ямы велосипед «вжимается», на кочках «расслабляется», - говорится на сайте администрации.

Зеленоградский памп-трек имеет сложную конфигурацию, 8 контруклонов с различным радиусом, множество волн и трамплинов высотой от 20 до 60 см.

Кататься на этих холмах можно будет на горных велосипедах или BMX.

Покрытие трассы будет выполнено из асфальта. Участки, свободные от асфальтового покрытия будут облагорожены газоном, кустарниками.

На экстрим-трассе смогут находиться не более 15 спортсменов одновременно.

В администрации отметили, что кроме трассы планируется устройство двух площадок площадями 100 и 40 квадратных метров для отдыха. Территорию облагородят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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