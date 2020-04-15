Калининградцам не нужны специальные справки для перемещения от дома до дачи

15 Апр 2020 2020-04-15T18:17:18+03:00

По словам Антона Алиханова, доказательств у дачников требовать не будут

Изменить размер текста: A A

Калининградским дачникам не нужны специальные справки для перемещения от дома до дачи. Об этом в среду 15 апреля сообщил во время очередного брифинга губернатор Антон Алиханов.

По словам главы региона, вообще перемещаться на личном транспорте можно до того момента, пока "не будет отдельных решений оперативного штаба».

Вопрос о дачниках возник после того, как Антон Алиханов напомнил о специальных справках, которые будут введены с 16 апреля.

- Если вам нужно поехать к родителям или еще по каким-то делам, например, доехать в МФЦ по записи, вы можете это сделать. Движение на общественном транспорте доступно для тех людей, у которых есть справки с места работы, - заявил губернатор.

- А если человек едет на дачу, как он будет это доказывать? – поинтересовались журналисты.

- Никак не доказывать. То, что я сказал, доведено до органов внутренних дел, и никаких проблем с перемещениями у вас не будет. Если вы едете на своем личном транспорте или на любом транспорте, которым вы имеете право управлять, на свою дачу куда-то, то это не запрещено.

- А вдруг надо лопату показать? – переспросили журналисты.

- Нет-нет, - ответил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU