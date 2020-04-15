В Калининградской области разрешили ловить рыбу с маломерных судов

15 Апр 2020 2020-04-15T18:59:24+03:00

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В Калининградской области разрешили ловить рыбу в условиях режима самоизоляции. Об этом в среду 15 апреля сообщил губернатор Антон Алиханов.

- Мы отдельно это урегулировали вопрос, касающийся одиночных рыбаков, которые занимаются своей рыбной ловлей на маломерных судах, - заявил глава региона. - Мы разрешаем эту деятельность, но исходим из того, что один человек находится на таком плавательном средстве. То есть, это не какая-то большая компания, а один рыбак, и если он может доехать туда на своем личном транспорте и выйти в море или в залив.

Напомним, это послабление не касается рыбаков, стоящих на берегу. Напомним, в Калининграде несколько дней назад были оштрафованы два рыбака, удивших рыбу в пруду Южного парка.

ИСТОЧНИК KP.RU