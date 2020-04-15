С четверга назначены дополнительные поезда на Светлогорском и Зеленоградском направлениях
С 16 апреля и до конца месяца на Светлогорском и Зеленоградском направлениях назначаются еще четыре дополнительных поезда. Как сообщает пресс-служба КЖД, они будут курсировать только по рабочим дням в утреннее и вечернее время:
- из Калининграда в Светлогорск в 7:42;
- из Светлогорска в Калининград в 17:12;
- из Калининграда в Зеленоградск в 8:00;
- из Зеленоградска в Калининград в 17:14.
Назначение дополнительных «рабочих» поездов связано с расширением списка работающих предприятий в регионе и необходимостью обеспечения рекомендованной санитарно-эпидемиологическими службами социальной дистанции между пассажирами, отметили в пресс-службе КЖД.
ИСТОЧНИК KP.RU