С четверга назначены дополнительные поезда на Светлогорском и Зеленоградском направлениях

15 Апр 2020 2020-04-15T18:24:59+03:00

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С 16 апреля и до конца месяца на Светлогорском и Зеленоградском направлениях назначаются еще четыре дополнительных поезда. Как сообщает пресс-служба КЖД, они будут курсировать только по рабочим дням в утреннее и вечернее время:

- из Калининграда в Светлогорск в 7:42;

- из Светлогорска в Калининград в 17:12;

- из Калининграда в Зеленоградск в 8:00;

- из Зеленоградска в Калининград в 17:14.

Назначение дополнительных «рабочих» поездов связано с расширением списка работающих предприятий в регионе и необходимостью обеспечения рекомендованной санитарно-эпидемиологическими службами социальной дистанции между пассажирами, отметили в пресс-службе КЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU