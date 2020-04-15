2020-04-15T18:42:51+03:00
Общество

Полиция объявила в розыск подозреваемого в 52-х мошенничествах жителя Гурьевска

Ранее он проживал в поселке Низовье
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Полиция Гурьевска объявила в розыск подозреваемого в серии мошенничеств мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

28-летний Игорь Тестов обвиняется в 52-х эпизодах мошенничества. Ранее он проживал в поселке Низовье Гурьевского района.

Если вы располагаете информацией о том, где может находиться Игорь Тестов, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 8 (401-51) 3-07-69, 3-07-68 (дежурная часть), 8 996 408 10 25 (уголовный розыск), либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гвардейске обрушился дом Ловиса Коринта
Экстремала из Зеленоградска замуруют в подвале на год без еды и воды
В ночь на 16 апреля в Калининградской области ожидается усиление ветра
В Балтийске при пожаре погибла 65-летняя женщина
Калининградцы могут передвигаться по городу и области во время режима самоизоляции на велосипеде
Полиция объявила в розыск подозреваемого в 52-х мошенничествах жителя Гурьевска
С четверга назначены дополнительные поезда на Светлогорском и Зеленоградском направлениях
В Калининградской области разрешили ловить рыбу с маломерных судов
Калининградцам не нужны специальные справки для перемещения от дома до дачи
В Зеленоградске строят трассу для горных велосипедов и BMX
В Калининграде сотрудников такси-агрегаторов будут штрафовать за отсутствие справок с работы
В Калининградской области расширят список предприятий, которым можно работать в режиме самоизоляции
Режим самоизоляции в Калининградской области продлили еще на неделю
В четверг на въезде в Калининград ожидаются мощные пробки
В Гусеве пенсионерка хотела получить компенсацию за самоизоляцию и лишилась 3 тыс рублей
Власти Балтийска сообщили, когда в городе завершится отопительный сезон
Призывников в Калининграде проверят на коронавирус и обеспечат масками
В Калининграде 58 человек оштрафовали за нарушение самоизоляции
В больнице на Летней в Калининграде временно закрыли травмпункт
Мэрия: На Пасху кладбища в Калининграде будут закрыты
В центре Калининграда грабитель отобрал у прохожей телефон за 60 тысяч
С начала года в Калининграде за нарушение ПДД оштрафовали более сотни мотоциклистов
В Калининграде в среду отключено электричество на двух улицах
За сутки в Калининградской области под меднаблюдение взяли 100 человек
Оперштаб: В Калининграде коронавирус обнаружили у пациентов, поступивших с признаками ОРВИ
В Гурьевске у пациента больницы выявили коронавирус
На ул. Неманской в Калининграде горел «Мерседес»
За сутки в Калининградской области выявили 5 новых случаев коронавируса