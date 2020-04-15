Полиция объявила в розыск подозреваемого в 52-х мошенничествах жителя Гурьевска
Ранее он проживал в поселке Низовье
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция Гурьевска объявила в розыск подозреваемого в серии мошенничеств мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
28-летний Игорь Тестов обвиняется в 52-х эпизодах мошенничества. Ранее он проживал в поселке Низовье Гурьевского района.
Если вы располагаете информацией о том, где может находиться Игорь Тестов, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 8 (401-51) 3-07-69, 3-07-68 (дежурная часть), 8 996 408 10 25 (уголовный розыск), либо 02.
ИСТОЧНИК KP.RU