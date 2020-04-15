Калининградцы могут передвигаться по городу и области во время режима самоизоляции на велосипеде
Еще с 31 марта, с момента введения режима самоизоляции, калининградцы не могли понять, является ли велосипед личным транспортом, на котором можно передвигаться по городу и за его пределами. В среду 15 апреля губернатор Антон Алиханов, наконец, разрешил споры.
- Да, велосипед относится к личному транспорту, - заявил глава региона. – Вон, я вам на Комсомольской выбил велодорожку, пользуйтесь.
Напомним, ранее губернатор сообщал, что в Калининградской области не будут вводить ограничения для передвижения личного транспорта на время режима всеобщей изоляции. О том, что ограничений не появится и после появления нового текста указа, Антон Алиханов также сообщил в среду 15 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU