В ночь на 16 апреля в Калининградской области ожидается усиление ветра
На побережье порывы ветра могут достигать 23 м/с.
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области в ночь на четверг, 16 апреля, ожидается резкое усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По данным Калининградского гидрометцентра, с 12 часов ночи до 4 часов утра в регионе ожидается усиление ветра до 20 м/с. На побережье порывы ветра могут достигать 23 м/с.
Все это повышает вероятность падения деревьев. Выход в море опасен, добавили в пресс-службе МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU