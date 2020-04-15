В ночь на 16 апреля в Калининградской области ожидается усиление ветра

15 Апр 2020 2020-04-15T20:02:00+03:00

На побережье порывы ветра могут достигать 23 м/с.

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В Калининградской области в ночь на четверг, 16 апреля, ожидается резкое усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным Калининградского гидрометцентра, с 12 часов ночи до 4 часов утра в регионе ожидается усиление ветра до 20 м/с. На побережье порывы ветра могут достигать 23 м/с.

Все это повышает вероятность падения деревьев. Выход в море опасен, добавили в пресс-службе МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU