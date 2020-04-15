Экстремала из Зеленоградска замуруют в подвале на год без еды и воды

15 Апр 2020 2020-04-15T21:11:52+03:00

Олег был участником телешоу «Я могу!» на Первом канале. На 5 минут погрузился в бассейн, наполненный льдом, получив за это 50 тысяч рублей из рук Леонида Якубовича. Фото: Первый канал

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Экстремал из Зеленоградска Олег Резанов, многократный рекордсмен по нахождению в ледяной воде и выживанию на морозе, решился на очередное испытание. Он намерен на целый год отказаться от еды и воды. Более того, хочет, чтобы его замуровали в подвале и не выпускали наружу. Об этом Олег рассказал «Комсомолке».

- Я общаюсь с людьми из разных регионов России, которые не пьют и не едят на протяжении нескольких лет. Называются они праноеды – питаются всепроникающей энергией. Я тоже хочу отказаться от еды и воды и питаться энергией пространства. Отключившись от еды, тело начинает перестраиваться. Мне интересно это испытать, – говорит Олег.

Он хочет, чтобы его на год где-то замуровали, чтобы не было возможности выйти наружу.

- Это будет в Калининградской области, но с местом я пока не определился. Мне нельзя себя обездвижить. В идеале – поселиться в большом подвале, где можно оборудовать тренажерный зал для регулярных и полноценных занятий. За мной будут следить. Ведь я не ставлю задачу убить себя. Если что-то пойдет не так, меня размуруют, - говорит Олег.

Праноедом житель Зеленоградска хочет стать не раньше 21 марта 2021 года. До этого момента он будет тренироваться и готовить организм.

Предполагается несколько испытаний, которые должны сделать тело экстремала неуязвимым. Уже создан хитрый аппарат, который вырабатывает электроэнергию.

- Хочу, чтобы через мое тело пропустили электричество. Но не быстро, не за секунду, а в течение нескольких часов. При этом тело будет находиться во льду. Подобными тренировками я буду заниматься год.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Олег Резанов, 47 лет, морж из Зеленоградска. Прозвище - Повелитель холода. На праздновании Дня города-курорта несколько часов просидел в холодной воде, читая «Мцыри» Лермонтова.

Был участником телешоу «Я могу!» на Первом канале. На 5 минут погрузился в бассейн, наполненный льдом, получив за это 50 тысяч рублей.

Прыгал с парашютом в Якутии при -29 градусах. Поднимался в горы с голым торсом. Ночевал на морозе в деревянном саркофаге. Погружался в ванну с концентрированным раствором соли, получил при этом ожоги. Едва не погиб от холода, когда опустился в пары жидкого азота.

ИСТОЧНИК KP.RU