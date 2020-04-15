В Гвардейске обрушился дом Ловиса Коринта

15 Апр 2020 2020-04-15T21:17:57+03:00

Частичное обрушение здания калининградцы заметили еще в марте

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В Гвардейске обрушился дом художника Ловиса Коринта. Об этом в группе «Ловис Коринт как национальное достояние» сообщила калининградка Мария Логинова, приложив фото руин здания.

- Вчера заглянула за забор, где происходит реставрация дома художника. Я, конечно, не специалист, но... – написала она.

Судя по снимкам, от памятника архитектуры остались лишь фундамент и небольшие фрагменты стен, которые сейчас укреплены подпорками.

Руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов прокомментировать ситуацию не смог, так как в данный момент находится на больничном.

Что же касается здания, то еще в начале марта «Комсомолка» сообщала о его частичном обрушении.

ИСТОЧНИК KP.RU