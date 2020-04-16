Калининградец, обвиняемый в 52 мошенничествах, скрылся от суда
Всех, кто знает о местонахождении Игоря Тестова, просят обратиться в полицию
Правоохранительные органы ведут розыск Тестова.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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ОМВД России по Гурьевскому району разыскивается Тестов Игорь Александрович, 1992 г.р., зарегистрированный по адресу: Гурьевский район, поселок Низовье, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (52 эпизода), частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Всех, кто располагает информацией о том, где может находиться Игорь Тестов, просят обращаться в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 8 (40151) 3-07-69, 3-07-68 (дежурная часть), 8 996 408 10 25 (уголовный розыск), либо 02.
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