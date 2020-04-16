2020-04-16T10:40:43+03:00
Общество

Калининградец украл у сожительницы 600 тысяч и улетел отдыхать в Москву

Деньги женщина накопила на покупку машины
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Ленинградский районный суд признал 33-летнего калининградца виновным в крупной краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В декабре прошлого года мужчина украл у сожительницы 600 тысяч рублей. Женщина приготовила деньги на покупку автомобиля, однако утром не обнаружила их в кошельке. Вместе с наличностью пропал, не попрощавшись, и молодой человек, с которым она состояла в близких отношениях. По месту проживания он не появлялся, а мобильный телефон был выключен.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в день исчезновения денег калининградец купил билет на самолет и улетел в Москву. Как оказалось, он узнал о крупной сумме денег, похитил их и улетел отдыхать на них в столицу.

В ходе расследования возбужденного уголовного дела калининградец полностью признал вину и возместил потерпевшей женщине ущерб, отметили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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