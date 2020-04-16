В оперштабе сообщили подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

16 Апр 2020 2020-04-16T11:10:13+03:00

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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 8 новых случаев коронавируса.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, у двоих заболевание выявлено в условиях нахождения в стационаре, куда заболевшие были госпитализированы с диагнозом пневмония.

У четверых обследование на коронавирусную инфекцию проведено на фоне появившихся респираторных проявлений заболевания, в том числе у троих контактных с ранее заболевшими в семье и по месту работы.

У двоих инфицирование (бессимптомная форма) выявлено при активном обследовании по контакту с заболевшими.

«Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Организовано проведение эпидемиологического расследования, определен круг контактных (120 человек), назначено их обследование в условиях изоляции по месту жительства / обсервации в соответствии с установленным порядком», - отметили в оперштабе.

Всего нарастающим итогом в Калининградской области подтверждено 92 случая.

ИСТОЧНИК KP.RU