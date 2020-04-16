В оперштабе сообщили подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 8 новых случаев коронавируса.
Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, у двоих заболевание выявлено в условиях нахождения в стационаре, куда заболевшие были госпитализированы с диагнозом пневмония.
У четверых обследование на коронавирусную инфекцию проведено на фоне появившихся респираторных проявлений заболевания, в том числе у троих контактных с ранее заболевшими в семье и по месту работы.
У двоих инфицирование (бессимптомная форма) выявлено при активном обследовании по контакту с заболевшими.
«Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Организовано проведение эпидемиологического расследования, определен круг контактных (120 человек), назначено их обследование в условиях изоляции по месту жительства / обсервации в соответствии с установленным порядком», - отметили в оперштабе.
Всего нарастающим итогом в Калининградской области подтверждено 92 случая.
ИСТОЧНИК KP.RU