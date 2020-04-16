За сутки в Калининградской области на коронавирус проверили 545 человек

16 Апр 2020 2020-04-16T11:31:42+03:00

Сейчас в области под меднаблюдением остаются 886 человек

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В Калининградской области по состоянию на четверг, 16 апреля, на коронавирус обследован 9 161 человек. Это на 545 человек больше, чем днем ранее, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.

Сейчас в области под меднаблюдением остаются 886 человек, накануне их было 779 человек.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в регионе официально подтверждено 92 случая заболевания. С начала пандемии 28 человек, заразившихся коронавирусом, выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU