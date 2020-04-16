2020-04-16T11:48:48+03:00
Общество

Прокуратура потребовала установить пандусы в трех школах в Неманском районе

Отсутствие условий для инвалидов выявили в ходе проверки
Виктор Сергеев
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В трех сельских школах в Неманском районе нет условий для инвалидов для беспрепятственного посещения образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в школах в поселках Жилино, Маломожайское и Ульяновское нет пандусов, также образовательные учреждения не оснащены настилами, рельсами, перилами и поручнями, которые обеспечивают свободный доступ в здание лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и въезда инвалидов — колясочников. А это нарушает права инвалидов, в частности, на беспрепятственное пользование объектами социальной инфраструктуры.

Прокуратура подала иски в суд с требованием обязать директоров оборудовать школы пандусами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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