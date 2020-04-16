Прокуратура потребовала установить пандусы в трех школах в Неманском районе
В трех сельских школах в Неманском районе нет условий для инвалидов для беспрепятственного посещения образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки было установлено, что в школах в поселках Жилино, Маломожайское и Ульяновское нет пандусов, также образовательные учреждения не оснащены настилами, рельсами, перилами и поручнями, которые обеспечивают свободный доступ в здание лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и въезда инвалидов — колясочников. А это нарушает права инвалидов, в частности, на беспрепятственное пользование объектами социальной инфраструктуры.
Прокуратура подала иски в суд с требованием обязать директоров оборудовать школы пандусами.
ИСТОЧНИК KP.RU