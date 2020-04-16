2020-04-16T12:10:58+03:00
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В Калининградской области запретили остановку автобусов около кладбищ на Пасху

Запрет вводится в воскресенье, 19 апреля с 6 часов утра до 22 часов вечера
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На Пасху в Калининградской области запретили остановку, а также посадку и высадку пассажиров около кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Запрет вводится в воскресенье, 19 апреля с 6 часов утра до 22 часов вечера на следующих пунктах:

– городское кладбище по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок: №105 «г. Светлый – г. Калининград», №106 «пос. Люблино – г. Калининград», №107 «г. Балтийск – г. Калининград», №205 Э «г. Светлый – г. Калининград», № 207 Э «г. Балтийск – г. Калининград»;

– «пос. Цветково» по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок: №146 «пос. Яблоневка – пос. Черемхово», №146 К «пос. Малое Васильково – пос. Заречное»;

– городское кладбище в пос. Сазоновка по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок: №146 «пос. Яблоневка – пос. Черемхово»;

– «Мемориал 1», «Мемориал 2» по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок: №114 «г. Калининград – г. Зеленоградск», №114 А «г.Калининград – г. Зеленоградск», №116 «г. Калининград – пос. Некрасово»;

– кладбище в пос. Малиновка по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок: №114 «г. Калининград – г. Зеленоградск», №114 А «г. Калининград – г. Зеленоградск», №116 «г. Калининград – пос. Некрасово».

ИСТОЧНИК KP.RU

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