16 Апр 2020 2020-04-16T12:18:03+03:00

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В Калининградской области продолжится выдача продуктовых наборов школьникам, имеющим льготное питание. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, новый продуктовый набор будет рассчитан на 14 учебных дней с 13 по 30 апреля, выдача начнется с 23 апреля. В его составе – крупа гречневая, яблоки, мука высшего сорта, масло растительное, макаронные изделия, йогурт, чай, молоко сгущенное, печенье, вафли, батончик шоколадный, сок. По просьбам родителей в наборы добавлены овсяные хлопья, сахар и мясные консервы.

«Изначально рассчитывалось, что получателями продуктовых наборов станут двадцать две тысячи школьников, но по итогам двух недель дополнительное питание получили более двадцати шести тысяч ребят. Мера очень востребована. Хочу напомнить, что когда родители идут получать продуктовые наборы, это не является нарушением «режима самоизоляции»», – отметила министр образования Светлана Трусенева.

Сейчас в области работают 112 точек выдачи продуктовых наборов– школы и места, определенные муниципальными органами управления образования, в которых родители в очном режиме получают наборы. Также жителям отдаленных поселков организаторы питания обеспечивают развоз по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU