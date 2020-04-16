На въездах в Калининград отменили проверку справок у водителей

16 Апр 2020 2020-04-16T12:19:37+03:00

Рейды будут проходить в центре города

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На въездах в Калининград отменили массовую проверку специальных справок у водителей. Об этом в четверг 16 апреля сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается, что решение связано с тем, что губернатор Антон Алиханов разрешил перемещаться на личном транспорте.

Проверять справки все же будут, но в центре города. У водителей могут спросить не только справку с работы, но страховку на машину и другие документы.

Очевидцы сообщают, что утром в четверг 16 апреля посты ГИБДД стояли на ул. Черняховского и проспекте Мира, на чкаловском повороте.

- Тормозили не всех, а выборочно, - отмечали автомобилисты.

Ранее ГИБДД предупреждала о возможных затруднениях в движении. Однако, пробок и заторов не было.

- Без крайней необходимости не покидайте жилище. Не забывайте заблаговременно оформлять специальные справки, - советы ГИБДД остаются неизменными.

Обо всей информации о порядке передвижения в период режима самоизоляции и перечень необходимых для предоставления правоохранительным и надзорным органам документов, можно узнать из нашего материала.

ИСТОЧНИК KP.RU